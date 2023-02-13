Торопов: нам важно развить успех, добытый в игре с ЦСКА
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Форвард «Зенита» Сергей Торопов высказался по поводу предстоящей встречи с «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ.
«Нижний» набрал отличную форму, команда обыграла «Локо», на равных билась с ЦСКА и победила УНИКС в двухматчевой серии в Кубке России. Мы ожидаем, что это будет тяжёлый матч, но настраиваемся на победу. Нам важно развить успех, добытый в игре с ЦСКА. Легко не будет, но мы едем в Нижний за победой!» — приводит слова Торопова пресс-служба команды.
Напомним, недавно «Зенит» прервал 24-матчевую победную серию ЦСКА, который до этого ни разу не проигрывал в чемпионате. В матче Единой лиги ВТБ клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счётом 90:86.
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