Лукич: «Зенит» в последнем матче с ЦСКА показал, кто является действующим чемпионом

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич высказался по поводу предстоящей встречи с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ.
«По сравнению с нашей последней встречей в ноябре «Зенит» в ближайшем матче будет выглядеть совершенно иначе. Пять или шесть игроков, приезжавших тогда в Нижний, не будут участвовать по разным причинам.
Наш соперник провёл дополнительную селекцию, взял на смену ушедшим игрокам несколько хороших исполнителей и в последнем матче с ЦСКА показал, кто является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. Они играют разнообразно, и помогает им в этом глубина их состава.
В первую очередь нам необходимо действовать с высокой степенью концентрации и не терять фокус на деталях. Одновременно это не должно затормозить движение мяча в фазе атаки. Возможно, нас ожидает одна из самых тяжёлых встреч с начала чемпионата. С другой стороны, в первой шестёрке лёгких игр не бывает», — приводит слова Лукича пресс-служба команды.
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