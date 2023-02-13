Лукич: «Зенит» в последнем матче с ЦСКА показал, кто является действующим чемпионом

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич высказался по поводу предстоящей встречи с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ.

«По сравнению с нашей последней встречей в ноябре «Зенит» в ближайшем матче будет выглядеть совершенно иначе. Пять или шесть игроков, приезжавших тогда в Нижний, не будут участвовать по разным причинам.



Наш соперник провёл дополнительную селекцию, взял на смену ушедшим игрокам несколько хороших исполнителей и в последнем матче с ЦСКА показал, кто является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. Они играют разнообразно, и помогает им в этом глубина их состава.



В первую очередь нам необходимо действовать с высокой степенью концентрации и не терять фокус на деталях. Одновременно это не должно затормозить движение мяча в фазе атаки. Возможно, нас ожидает одна из самых тяжёлых встреч с начала чемпионата. С другой стороны, в первой шестёрке лёгких игр не бывает», — приводит слова Лукича пресс-служба команды.