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Тренер «Торонто» пропустил последний матч команды

Тренер «Торонто» пропустил последний матч команды
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Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс пропустил последний матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Детройт Пистонс» (119:118) по личным причинам, информирует инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Ассистент Эдриан Гриффин исполнил обязанности главного тренера.

«Торонто Рэпторс» занимает 10-е место в Восточной конференции с 27 победами при 31 поражении. Следующую игру «Рэпторс» проведут с «Орландо Мэджик» на своей площадке 15 февраля (3:30 мск).

Ранее канадский клуб перед дедлайном НБА обменял тяжёлого форварда Кема Берча, защищённый пик первого раунда драфта в 2024 году и два пика второго раунда в «Сан-Антонио Спёрс» на центрового Якоба Пёлтля, который выступал за «Торонто» с 2016 по 2018 год.

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