«Торонто» договорился с «Сан-Антонио» о возвращении Якоба Пёлтля

Австрийский центровой «Сан-Антонио Спёрз» Якоб Пёлтль возвращается в «Торонто Рэпторс» в рамках обмена, сообщает в своих социальных сетях инсайдер Эдриан Войнаровски.



По информации источника, «Торонто» вернёт Пёлтля, а в «Сан-Антонио» отправится форвард Кем Берч. Кроме того, «Спёрз» получат защищённый пик первого раунда драфта в 2024 году и два пика второго раунда.



Стоит отметить, что Пёлтль уже выступал за «Торонто», но в 2018 году перешёл в «Сан-Антонио» в рамках крупного обмена с участием Кавая Леонарда.



В нынешнем сезоне Якоб Пёлтль принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем за игру 12,1 очка, совершал девять подборов и отдавал 3,1 результативной передачи.