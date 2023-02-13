Назван игрок, которого хочет видеть Крис Пол в «Финиксе»

Разыгрывающий, один из лидеров «Финикс Санз» Крис Пол хотел бы видеть в составе аризонской команды лёгкого форварда Кармело Энтони. Об этом сообщает Basketball Insiders.



38-летний Энтони, появлявшийся последний раз на площадке Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2021/2022 в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», является неограниченно свободным агентом.



За свою 19-летнюю карьеру в НБА форвард принял участие в 1260 матчах, набирая в среднем 22,5 очка, 6,2 подбора и 2,7 подбора и проводя на площадке 34,5 минуты.



«Финикс Санз» занимает пятое место в Западной конференции с 31 победой при 27 поражениях. Следующую игру «Санз» проведут с «Сакраменто Кингз» на своей площадке 15 февраля (5:00 мск).

Новость по теме Кармело Энтони высказался в адрес Леброна, ставшего лучшим бомбардиром НБА