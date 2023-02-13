«Зенит» в гостях уступил «Пари НН» в Единой лиге ВТБ

Нижегородский баскетбольный клуб «Пари НН» на своей площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась на стадионе «Нагорный» и завершилась победой хозяев со счётом 79:70 (18:16, 23:23, 19:19, 19:12).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Максим Салаш, набравший 25 очков, включая 13 подборов и две передачи. 19 очков набрал Драган Апич. 13 баллов на свой счёт записал Дмитрий Хвостов.



В составе «Зенита» 20 очков набрал Калеб Хомсли. 18 очками отметился Трент Фрейзер, девятью баллами – Трэй Томпкинс.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ нижегородский клуб проведёт снова с «Зенитом» на выезде 2 марта. Точное время станет известно позднее.