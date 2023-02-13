«Зенит» в гостях уступил «Пари НН» в Единой лиге ВТБ
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Нижегородский баскетбольный клуб «Пари НН» на своей площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась на стадионе «Нагорный» и завершилась победой хозяев со счётом 79:70 (18:16, 23:23, 19:19, 19:12).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Максим Салаш, набравший 25 очков, включая 13 подборов и две передачи. 19 очков набрал Драган Апич. 13 баллов на свой счёт записал Дмитрий Хвостов.
В составе «Зенита» 20 очков набрал Калеб Хомсли. 18 очками отметился Трент Фрейзер, девятью баллами – Трэй Томпкинс.
Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ нижегородский клуб проведёт снова с «Зенитом» на выезде 2 марта. Точное время станет известно позднее.
Единая лига ВТБ. Группа А
13 февраля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
79 : 70
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Пари Нижний Новгород: Салаш - 25, Апич - 19, Хвостов - 13, Бабурин - 6, Лав-Робертс - 6, Беленицкий - 5, Ганькевич - 4, Ребич - 1, Понкрашов, Синегубов, Стребков, Чадов
Зенит: Хомсли - 20, Фрейзер - 18, Томпкинс - 9, Эртель - 7, Хэмм - 6, Карасёв - 5, Фридзон - 4, Морман - 1, Д. Кулагин, Зубков, Клименко, Торопов
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