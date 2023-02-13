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Генменеджер «Голден Стэйт» озвучил сроки повторного обследования для Пэйтона II

Генменеджер «Голден Стэйт» озвучил сроки повторного обследования для Пэйтона II
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Гэри Пэйтон II через месяц пройдёт повторное обследование. Об этом сообщает обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер со ссылкой на генерального менеджера клуба Боба Майерса.

Напомним, 30-летний баскетболист мог не перейти в «Голден Стэйт». Медицинский персонал «Уорриорз» не устраивало состояние баскетболиста. У игрока было выявлено повреждение мышц кора, из-за которого Пэйтон II рискует пропустить значительный срок.

Действующий контракт разыгрывающего рассчитан до конца сезона-2024/2025 ($ 9,13 млн – опция игрока). В 2025 году игрок станет неограниченно свободным агентом.

Ранее стало известно, что руководство калифорнийского клуба одобрило обмен с участием «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Атланты Хоукс» и «Детройт Пистонс», который был под угрозой срыва из-за состояния Пэйтона II.

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