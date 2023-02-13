Генменеджер «Голден Стэйт» озвучил сроки повторного обследования для Пэйтона II

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Гэри Пэйтон II через месяц пройдёт повторное обследование. Об этом сообщает обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер со ссылкой на генерального менеджера клуба Боба Майерса.



Напомним, 30-летний баскетболист мог не перейти в «Голден Стэйт». Медицинский персонал «Уорриорз» не устраивало состояние баскетболиста. У игрока было выявлено повреждение мышц кора, из-за которого Пэйтон II рискует пропустить значительный срок.



Действующий контракт разыгрывающего рассчитан до конца сезона-2024/2025 ($ 9,13 млн – опция игрока). В 2025 году игрок станет неограниченно свободным агентом.



Ранее стало известно, что руководство калифорнийского клуба одобрило обмен с участием «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Атланты Хоукс» и «Детройт Пистонс», который был под угрозой срыва из-за состояния Пэйтона II.

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