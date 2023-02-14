Результаты всех матчей НБА 14 февраля, турнирная таблица

14 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 11 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Индиана Пэйсерс» – «Юта Джаз» – 117:123

«Кливленд Кавальерс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 117:109

«Шарлотт Хорнетс» – «Атланта Хоукс» – 144:138

«Филадельфия Сиксерс» – «Хьюстон Рокетс» – 123:104

«Майами Хит» – «Денвер Наггетс» – 108:112

«Нью-Йорк Никс» – «Бруклин Нетс» – 124:106

«Чикаго Буллз» – «Орландо Мэджик» – 91:100

«Оклахома-Сити Тандер» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 100:103

«Даллас Маверикс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 121:124

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Вашингтон Уизардс» – 135:126

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 127:115