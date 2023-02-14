«МБА — бесстрашная команда». В «Локомотиве» высказались о предстоящей игре

Тренер «Локомотива-Кубань» Станислав Збарский высказался по поводу предстоящей встречи с МБА в Единой лиге ВТБ.

«Команду МБА можно охарактеризовать как бесстрашную. Играют очень слаженно. Атакуют агрессивно, не задумываясь. Стараются также максимально агрессивно играть в защите, не боятся физического контакта. Каждый в составе москвичей может взять на себя инициативу и ответственность за решающий бросок, каждый может решить игровой эпизод. Стержень команды – такие опытные игроки, как Евгений Воронов и Евгений Валиев. Они делают МБА очень сплочённым коллективом», — приводит слова Збарского пресс-служба команды.

Встреча состоится сегодня, 14 февраля, в 20:00 по московскому времени.