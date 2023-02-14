«Хьюстон» подписал новый контракт с Марьяновичом спустя 4 дня, как он покинул команду

Центровой «Хьюстон Рокетс» Бобан Марьянович подписал новое соглашение с командой после того, как покинул рынок отказов.

Команде пришлось отчислить сербского баскетболиста 10 февраля, чтобы освободить место в составе для игроков, приобретённых перед дедлайном.

Ранее руководство техасского клуба и 33-летний Холидэй достигли соглашения по поводу выкупа контракта. До этого «Хьюстон» покинули разыгрывающий Джон Уолл и атакующий защитник Дэнни Грин.

Марьянович в нынешнем сезоне провёл за «Хьюстон» 17 матчей, набирая в среднем 2,8 очка и 1,5 передачи. Баскетболист выступает в НБА с сезона-2015/2016. За это время серб побывал в таких клубах, как «Сан-Антонио Спёрс», «Детройт Пистонс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфия Сиксерс», «Даллас Маверикс» и «Хьюстон Рокетс».