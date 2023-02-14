«В Нью-Орлеане» рассказали, из-за чего усугубилась травма Зайона Уильямсона

Вице-президент «Нью-Орлеан Пеликанс» Дэвид Гриффин высказался по поводу лидера команды Зайона Уильямсона, который продолжает восстанавливаться после травмы.

«Он восстанавливался отличными темпами. Он начал набирать обороты. Индивидуальные тренировки, после 2х2, потом 3х3.



Но из-за неудачи на одной из тренировок травма усугубилась.



Зайон всё делал правильно и придерживался всех предписаний по восстановлению, его вины нет в сложившейся ситуации», — приводит слова Гриффина Bleacher Report.

Напомним, в начале января в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (121:130) Уильямсон получил травму (растяжение правого подколенного сухожилия), неудачно наступив на паркет, после чего покинул площадку. Ранее сообщалось, что игрок не сможет принять участия в Матче всех звёзд.