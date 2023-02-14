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«Они считают, что легионеры всё за них сделают». Гомельский раскритиковал игроков «Зенита»

«Они считают, что легионеры всё за них сделают». Гомельский раскритиковал игроков «Зенита»
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Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский дал комментарий по поводу поражения «Зенита» в матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (70:79).

«Зенит» в защите сыграл прилично: у «Нижнего Новгорода» было 75 атак (64 броска по кольцу + 11 потерь), процент реализации у «Нижнего Новгорода» всего — 43,8. Зато в атаке« Зенитт сыграл ужасно — 17 потерь. Плюс к этому проиграл щит, подарив сопернику 17 дополнительных атаки. Объясняю это кошмарной игрой выходящих на замену игроков «Зенита» — Торопова, Зуькова и Клименко. Говорить надо о низкой мотивации этих игроков, которые считают, что легионеры за них все сделают», — написал Гомельский на своём сайте.

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