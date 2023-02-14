Данк Шарпа и кроссовер Митчелла — в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня, 14 февраля, было сыграно 11 матчей.
В первую тройку вошли моменты с участием разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга, атакующего защитника «Портленд Трэйл Блэйзерс» Шэйдона Шарпа и атакующего защитника «Кливленд Кавальерс» Донована Митчелла.
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Отметим, что в тройку лучших индивидуальных выступлений игрового дня по версии ESPN вошёл разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл, отметившийся в игре с «Сан-Антонио Спёрс» (117:109) 41 очком, пятью передачами и четырьмя подборами.
Ламело Болл в противостоянии с «Атлантой Хоукс» (144:138) набрал 30 очков, 15 передач и шесть подборов. Кайри Ирвинг из «Даллас Маверикс», в свою очередь, в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (121:124) записал на свой счёт 36 очков, шесть передач и пять подборов.
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