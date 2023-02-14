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Названы остальные участники конкурса трёхочковых бросков Матча звёзд НБА

Названы остальные участники конкурса трёхочковых бросков Матча звёзд НБА
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Кевин Хаертер примут участие в конкурсе трёхочковых бросков в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее стало известно, что в конкурсе примет участие атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу так же, как и разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибертон, разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, тяжёлый форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен, атакующий защитник «Портленда» Анферни Саймонс и атакующий защитник «Индианы» Бадди Хилд.

Конкурс трёхочковых бросков пройдёт 18 февраля в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум-арене».

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