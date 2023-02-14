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Кайри Ирвинг отказался обсуждать своё будущее в «Далласе»

Кайри Ирвинг отказался обсуждать своё будущее в «Далласе»
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг отказался комментировать своё потенциально долгосрочное будущее в составе техасской команды.

«Пожалуйста, не спрашивайте меня на протяжении всего сезона, останусь ли я в «Маверикс». Я был бы вам признателен. Такие разговоры отвлекают команду, тем более я имел дело с этим раньше. Это очень эмоционально истощает», – приводит слова Ирвинга Dallas Morning News.

В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 27,2 очка, 5,4 передачи и 5,1 подбора при реализации бросков 49%, где 37,9% – трёхочковые.

«Даллас Маверикс» занимает пятое место в Западной конференции с 31 победой при 28 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Денвер Наггетс» на выезде 16 февраля (5:00 мск).

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