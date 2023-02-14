Лука Дончич: я и Ирвинг станем опасным дуэтом

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал совместное выступление с защитником Кайри Ирвингом.



«Кайри – отличный игрок. Мне только предстоит научиться играть с ним. Со временем мы станем поистине опасным дуэтом», – приводит слова Дончича клубный обозреватель Грант Афсет.



В нынешнем сезоне 23-летний словенец принял участие в 49 матчах, набирая в среднем 33,2 очка, 8,9 подбора и 8,1 передачи при реализации бросков 50,5%, где 34.9% – трёхочковые.



«Даллас Маверикс» занимает пятое место в Западной конференции с 31 победой при 28 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Денвер Наггетс» на выезде 16 февраля (5:00 мск).



Ранее Ирвинг отказался комментировать своё потенциально долгосрочное будущее в составе техасской команды.

Новость по теме Кайри Ирвинг отказался обсуждать своё будущее в «Далласе»