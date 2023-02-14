«Локомотив-Кубань» разгромил на выезде МБА в Единой лиге ВТБ

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» и завершилась победой гостей со счётом 89:60 (29:18, 12:24, 29:5, 19:13).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 22 очка, включая две передачи и один перехват. 18 очков набрал Девон Акун-Пёрселл. 16 баллов на свой счёт записал Крис Хортон.



В составе МБА 15 очков набрал Даниил Касаткин. 12 очками отметился Евгений Воронов, восемью баллами – Антон Пушков.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ краснодарский клуб проведёт с тем же соперником на своей площадке 3 марта (20:00 мск).