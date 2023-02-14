«Локомотив-Кубань» разгромил на выезде МБА в Единой лиге ВТБ
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Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» и завершилась победой гостей со счётом 89:60 (29:18, 12:24, 29:5, 19:13).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 22 очка, включая две передачи и один перехват. 18 очков набрал Девон Акун-Пёрселл. 16 баллов на свой счёт записал Крис Хортон.
В составе МБА 15 очков набрал Даниил Касаткин. 12 очками отметился Евгений Воронов, восемью баллами – Антон Пушков.
Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ краснодарский клуб проведёт с тем же соперником на своей площадке 3 марта (20:00 мск).
Единая лига ВТБ. Группа А
14 февраля 2023, вторник. 20:00 МСК
МБА
Москва, Россия
Окончен
60 : 89
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
МБА: Воронов - 11, Касаткин - 10, Тихоненко - 6, Лопатин - 4, Пушков - 4, Якушин - 3, Клюев - 2, Платонов - 2, Аксёнов, Голдырев, Ремизов, Савченко
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 12, Хортон - 9, Акун-Пёрселл - 8, Ведищев - 3, Квитковских - 3, Щербенев - 3, Уайт - 2, Узинский - 1, Елатонцев, Емченко, Мартюк, Паунич
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