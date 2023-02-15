Ирвинг: мы с Лукой являемся силой, с которой стоит считаться
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Новичок «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг сделал заявление по поводу своего дуэта с лидером команды Лукой Дончичем.
«Мы с Лукой являемся силой, с которой стоит считаться», — приводит слова Ирвинга Bleacher Report.
В нынешнем сезоне 23-летний словенец принял участие в 49 матчах, набирая в среднем 33,2 очка, делая 8,9 подбора и 8,1 передачи при реализации бросков 50,5%, 34.9% которых – трёхочковые.
«Даллас Маверикс» занимает пятое место в Западной конференции с 31 победой при 28 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Денвер Наггетс» на выезде 16 февраля (5:00 мск).
Ранее Ирвинг отказался комментировать своё потенциальное долгосрочное будущее в составе техасской команды.
Новость по темеКайри Ирвинг отказался обсуждать своё будущее в «Далласе»
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