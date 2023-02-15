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Ирвинг: мы с Лукой являемся силой, с которой стоит считаться

Новичок «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг сделал заявление по поводу своего дуэта с лидером команды Лукой Дончичем.

«Мы с Лукой являемся силой, с которой стоит считаться», — приводит слова Ирвинга Bleacher Report.

В нынешнем сезоне 23-летний словенец принял участие в 49 матчах, набирая в среднем 33,2 очка, делая 8,9 подбора и 8,1 передачи при реализации бросков 50,5%, 34.9% которых – трёхочковые.



«Даллас Маверикс» занимает пятое место в Западной конференции с 31 победой при 28 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Денвер Наггетс» на выезде 16 февраля (5:00 мск).



Ранее Ирвинг отказался комментировать своё потенциальное долгосрочное будущее в составе техасской команды.