«Он ещё долго будет выступать в НБА». Карри высказался об Уайзмене

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу Джеймса Уайзмена, который был обменян в «Детройт Пистонс» перед дедлайном.

«Полностью уверен, что он еще долго будет выступать в НБА. Не знаю, каков его потолок, но я хочу, чтобы этот парень во всем разобрался и получил возможность играть. Просто здесь у него этого не было. Я очень рад за него. Надеюсь, он добьется больших успехов в этой лиге», — приводит слова Карри Clutch Points.

Джеймс был выбран под вторым пиком драфта НБА 2020 года. Центровой отыграл 39 матчей (27 в старте), набирая 11,5 очка, 5,8 подбора и 0,9 блок-шота за 21,5 минуты. Уайзмен реализовал 51,9% бросков с игры и 62,8% штрафных в первом сезоне в НБА. Позже игрок получил травму и долгое время не появлялся на площадке.

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