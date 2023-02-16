Микал Бриджес набрал 45 очков, «Бруклин» обыграл «Майами»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:105.

Полученный с обмена Кевина Дюранта в «Финикс» американский форвард Микал Бриджес провёл отличную игру. Он побил личный рекорд результативности с 45 очками, к которым прибавил восемь подборов и пять ассистов. У хозяев стоит также отметить молодого американского защитника Кэмерона Томаса. На его счету 19 очков, два подбора и четыре передачи. Самым результативным игроком гостей стал американский центровой Эдрис Адебайо. Он оформил дабл-дабл: 24 очка, 13 подборов, к которым прибавил шесть передач. Также хорошую игру у «Майами» провёл нигерийский разыгрывающий Гэйб Винсент: 21 очков, три подбора и одна передача.