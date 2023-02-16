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Микал Бриджес набрал 45 очков, «Бруклин» обыграл «Майами»

Микал Бриджес набрал 45 очков, «Бруклин» обыграл «Майами»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:105.

Полученный с обмена Кевина Дюранта в «Финикс» американский форвард Микал Бриджес провёл отличную игру. Он побил личный рекорд результативности с 45 очками, к которым прибавил восемь подборов и пять ассистов. У хозяев стоит также отметить молодого американского защитника Кэмерона Томаса. На его счету 19 очков, два подбора и четыре передачи. Самым результативным игроком гостей стал американский центровой Эдрис Адебайо. Он оформил дабл-дабл: 24 очка, 13 подборов, к которым прибавил шесть передач. Также хорошую игру у «Майами» провёл нигерийский разыгрывающий Гэйб Винсент: 21 очков, три подбора и одна передача.

НБА - регулярный чемпионат
16 февраля 2023, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
116 : 105
Майами Хит
Майами
Бруклин Нетс: Бриджес - 45, Томас - 19, Джонсон - 18, Динвидди - 9, Харрис - 9, О'Нил - 8, Клэкстон - 4, Симмонс - 2, Финни-Смит - 2, Ватанабэ, Дюк, Карри, Миллз, Самнер, Смит, Шарп
Майами Хит: Адебайо - 24, Винсент - 21, Страс - 18, Батлер - 13, Мартин - 13, Хайсмит - 7, Робинсон - 6, Буей - 3, Йович, Кэйн, Лоури, Оладипо, Робинсон, Хаслем, Хироу, Юртсевен
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