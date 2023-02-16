Дабл-дабл Джоэла Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Кливленд»

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 118:112.



Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, заработавший дабл-дабл: 29 очков, 14 подборов и пять передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский разыгрывающий Джеймс Харден, который тоже заработал дабл-дабл: 19 очков, четыре подбора и 12 передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Донован Митчелл. На его счету 33 очка, пять подборов и то же количество передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Дариуса Гарлэнда, который набрал 27 очков, два подбора и шесть передач.