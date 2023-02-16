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Дабл-дабл Джоэла Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Кливленд»

Дабл-дабл Джоэла Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Кливленд»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 118:112.

Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, заработавший дабл-дабл: 29 очков, 14 подборов и пять передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский разыгрывающий Джеймс Харден, который тоже заработал дабл-дабл: 19 очков, четыре подбора и 12 передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Донован Митчелл. На его счету 33 очка, пять подборов и то же количество передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Дариуса Гарлэнда, который набрал 27 очков, два подбора и шесть передач.

НБА - регулярный чемпионат
16 февраля 2023, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
118 : 112
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 29, Харден - 19, Мелтон - 17, Макси - 16, Харрис - 13, Такер - 10, Рид - 5, Макдэниелс - 4, Милтон - 3, Ньянг - 2, McClung, Дедмон, Кинг, Коркмаз, Спрингер, Харрелл, Хаус
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 33, Гарлэнд - 27, Мобли - 23, Аллен - 12, ЛеВерт - 5, Окоро - 5, Грин - 3, Нето - 2, Стивенс - 2, Дьяките, Лав, Лопес, Мобли, Осман, Рубио, Уиндлер, Уэйд
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