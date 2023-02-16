Результаты всех матчей НБА 16 февраля, турнирная таблица

16 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Индиана Пэйсерс» – «Чикаго Буллз» – 117:113.
«Шарлотт Хорнетс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 120:110.
«Бостон Селтикс» – «Детройт Пистонс» – 127:109.
«Бруклин Нетс» – «Майами Хит» – 116:105.
«Атланта Хоукс» – «Нью-Йорк Никс» – 101:122.
«Филадельфия Сиксерс» – «Кливленд Кавальерс» – 118:112.
«Оклахома-Сити Тандер» – «Хьюстон Рокетс» – 133:96.
«Мемфис Гриззлиз» – «Юта Джаз» – 117:111.
«Денвер Наггетс» – «Даллас Маверикс» – 118:109.
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 101:122.
В последнем матче самым результативным игроком хозяев стал американский центровой Энтони Дэвис. Он оформил дабл-дабл: 28 очков, 10 подборов и пять передач. Звёздный американский форвард Леброн Джеймс отметился неплохим выступлением с 21 очком, шестью подборами и шестью передачами. Также стоит отметить американского разыгрывающего Д`Анджело Расселла. На его счету 21 очко, два подбора и семь передач. У гостей стоит выделить бывшего игрока «Лейкерс» американского форвард Брэндона Ингрэма. Он набрал 25 очков, сделал четыре подбора и одну передачу.
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