Дабл-дабл Дэвиса обеспечил победу «Лейкерс» в матче с «Пеликанс», Леброн набрал 21 очко
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Нью-Орлеанс Пеликанс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:102.
Самым результативным игроком хозяев стал американский центровой Энтони Дэвис. Он оформил дабл-дабл: 28 очков, 10 подборов и пять передач. Звёздный американский форвард Леброн Джеймс отметился неплохим выступлением с 21 очком, шестью подборами и шестью передачами. Также стоит отметить американского разыгрывающего Д`Анджело Расселла. На его счету 21 очко, два подбора и семь передач. У гостей стоит выделить бывшего игрока «Лейкерс» американского форварда Брэндона Ингрэма. Он набрал 25 очков, сделал четыре подбора и одну передачу.
НБА - регулярный чемпионат
16 февраля 2023, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 102
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 28, Джеймс - 21, Расселл - 21, Шрёдер - 10, Бисли - 8, Браун - 6, Вандербилт - 6, Ривз - 5, Бамба - 4, Уокер - 4, Хатимура - 4, Рид - 3, Габриэль, Кристи, Пиппен Мл., Суидер
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 25, Макколлум - 22, Эрнангомес - 14, Валанчюнас - 12, Джонс - 11, Ричардсон - 8, Маршалл - 3, Альварадо - 2, Мёрфи - 2, Хэйс - 2, Льюис - 1, Дэниэлс, Лидделл, Нэнс, Сиброн, Темпл, Уильямсон
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