Дабл-дабл Дэвиса обеспечил победу «Лейкерс» в матче с «Пеликанс», Леброн набрал 21 очко

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Нью-Орлеанс Пеликанс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:102.

Самым результативным игроком хозяев стал американский центровой Энтони Дэвис. Он оформил дабл-дабл: 28 очков, 10 подборов и пять передач. Звёздный американский форвард Леброн Джеймс отметился неплохим выступлением с 21 очком, шестью подборами и шестью передачами. Также стоит отметить американского разыгрывающего Д`Анджело Расселла. На его счету 21 очко, два подбора и семь передач. У гостей стоит выделить бывшего игрока «Лейкерс» американского форварда Брэндона Ингрэма. Он набрал 25 очков, сделал четыре подбора и одну передачу.