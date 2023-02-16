Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэль Эмбиид рассказал о своём состоянии перед Матчем всех звёзд.

«Не уверен [в том, насколько я готов к игре]. Я определённо не здоров. Честно говоря, я не был здоров последние три недели или месяц и просто пытался дотянуть до перерыва на Матч всех звёзд, не пропуская при этом игры. Но сейчас чувствую, что достиг того момента, когда мне нужно следовать советам врача. Тогда он сказал, что я должен был спокойно сидеть две недели, так что посмотрим, как пройдут следующие несколько дней, и будем отталкиваться уже от этого», — приводит слова Эмбиида ESPN.

Лидер «Сиксерс» был выбран в стартовую пятёрку от Востока вместо Кевина Дюранта, который будет отсутствовать из-за травмы.