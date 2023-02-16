Назван игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», которым недоволен Леброн Джеймс

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс испытвает недовольство по отношению к товарищу по команде Энтони Дэвису. Об этом рассказал известный обозреватель НБА Колин Каухерд.
«Я разговаривал с источником в НБА, которого знаю давно. И он сказал, что сейчас самое время следить за «Даллас Маверикс» и Энтони Дэвисом. Энтони Дэвис дуется, Леброн спрашивает с него, Леброн им недоволен», — приводит слова Каухерда NBACentral.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 35 матчах, в которых в среднем набирал 26 очков, совершал 12,3 подбора и отдавал 2,5 передачи. Ранее аналитик НБА Джейсон Тимпф высказал мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» может задуматься об обмене Энтони.
Леброн танцует на яхте во время тренировки:
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