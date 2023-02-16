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Эксперт назвал звезду НБА, на которую «Лейкерс» мог бы обменять Энтони Дэвиса

Эксперт назвал звезду НБА, на которую «Лейкерс» мог бы обменять Энтони Дэвиса
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Аналитик НБА Джейсон Тимпф высказал мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» следует обменять форварда Энтони Дэвиса на разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга, в случае если первый не обретёт былую форму.

«Если он не сможет вернуться в форму, хочешь-не хочешь, а начинаешь рассматривать его как потенциальную кандидатуру для обмена на Кайри Ирвинга. Возможно, в сделку ещё будет включён Джош Грин, может, ещё пик первого раунда. Каковы шансы, что Дэвис вернётся в форму? Это как подбрасывание монеты, а может, и хуже», — сказал Тимпф на канале The Volume в YouTube.

В нынешнем сезоне НБА Дэвис принял участие в 35 матчах, в которых в среднем набирал 26 очков, совершал 12,3 подбора и отдавал 2,5 передачи.

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