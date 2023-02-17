Результаты всех матчей НБА 17 февраля, турнирная таблица

17 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно три матча.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Чикаго Буллз» – «Милуоки Бакс» – 100:112

«Миннесота Тимбервулвз» – «Вашингтон Уизардс» – 106:114

«Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 107:116



В последнем матче самым результативным игроком у «Финикса» стал нигерийский защитник Джош Окоги, набравший 24 очка, сделавший пять подборов и одну передачу. Также стоит отметить первого номера американского защитника Девина Букера, который набрал 19 очков, сделал два подбора и девять передач. Самым результативным у гостей стал американец Пол Джордж. На его счету 26 очков, пять подборов и столько же передач. Вторым в составе гостей по результативности стал американский защитник Теренс Мэнн, который набрал 26 очков, сделал четыре подбора и три передачи.