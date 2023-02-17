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«Я один из лучших игроков». Кевин Дюрант оценил свой статус в истории баскетбола

«Я один из лучших игроков». Кевин Дюрант оценил свой статус в истории баскетбола
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Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант во время своей презентации в качестве игрока аризонской команды заявил, что считает себя одним из лучших игроков в истории.

«Я всегда ощущаю давление. Потому что я один из лучших игроков, когда-либо игравших в баскетбол», – приводит слова Дюранта обозреватель The Athletic Лоу Мюррэй.

В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, делая 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, где 37,6% – трёхочковые.

Напомним, «Бруклин Нетс» обменял форварда в «Финикс» на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда. Это была вторая подряд крупная сделка с участием «Нетс», которые до этого обменяли Кайри Ирвинга в «Даллас Маверикс».

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