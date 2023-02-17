«Я один из лучших игроков». Кевин Дюрант оценил свой статус в истории баскетбола

Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант во время своей презентации в качестве игрока аризонской команды заявил, что считает себя одним из лучших игроков в истории.



«Я всегда ощущаю давление. Потому что я один из лучших игроков, когда-либо игравших в баскетбол», – приводит слова Дюранта обозреватель The Athletic Лоу Мюррэй.



В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, делая 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, где 37,6% – трёхочковые.



Напомним, «Бруклин Нетс» обменял форварда в «Финикс» на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда. Это была вторая подряд крупная сделка с участием «Нетс», которые до этого обменяли Кайри Ирвинга в «Даллас Маверикс».