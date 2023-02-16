Главный тренер «Финикса» о Дюранте: на него равняется вся команда

Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс рассказал о том, как относится к приходу звёздного американского форварда Кевина Дюранта в «Санз».

«Довольно круто иметь в своей команде парня, на которого равняются практически все в команде. Таких парней у нас по сути двое: Крис Пол и Кевин Дюрант. Поэтому я думаю это создаёт что-то особенное в команде. Я даже не могу это объяснить. Это просто довольно круто наблюдать, когда у тебя в зале есть баскетболисты с сильным характером, высокого уровня, которые любят игру, хотят становиться лучше с каждым днем, и они хотят видеть, как парни вокруг них становятся лучше», — рассказал Уильямс в интервью ESPN.

На данный момент «Финикс» занимает четвёртое место в западной конференции НБА с 32 победами и 27 поражениями.