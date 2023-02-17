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Дюрант: каждый раз, когда я выхожу на паркет, от меня ожидают великих свершений

Дюрант: каждый раз, когда я выхожу на паркет, от меня ожидают великих свершений
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Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант высказался о своих игровых качествах.

«Каждый раз, когда я выхожу на паркет, от меня ожидают великих свершений. Прогрессировать с каждым днём доставляет мне удовольствие», — сказал Дюрант на пресс-конференции.

Напомним, Дюрант был обменян из «Бруклин Нетс» в «Финикс» на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда. Это была вторая подряд крупная сделка с участием «Нетс», которые до этого обменяли Кайри Ирвинга в «Даллас». Кевин просил «Бруклин» обменять его ещё летом прошлого года, но тогда стороны решили продолжить сотрудничество.

В нынешнем сезоне НБА Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, делая 6,7 подбора и 5,3 передачи.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:

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