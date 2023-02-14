Собрали великое трио и дико провалились. Почему «Бруклин» нельзя назвать неудачниками?

Летом 2019 года «Бруклин Нетс» сотряс мир баскетбола, подписав одних из лучших игроков лиги. В результате обмена из «Голден Стейт Уорриорз» пришёл Кевин Дюрант, также в качестве свободного агента команду пополнил Кайри Ирвинг. Однако фанаты увидели этот дуэт в деле лишь в декабре 2020-го, так как Дюрант из-за разрыва ахиллова сухожилия пропустил весь сезон-2019/2020. Не успели лидеры «Бруклина» провести и 10 матчей вместе, как «Нетс» снова взорвали информационное пространство – в команду из «Хьюстон Рокетс» был обменян Джеймс Харден.

На бумаге трио Дюрант — Ирвинг — Харден казалось одним из сильнейших в лиге (или даже в истории?). Регулярный сезон-2020/2021 «Бруклин» завершили с 48 победами, заняв второе место на Востоке. В первом раунде плей-офф он уверенно прошёл «Бостон Селтикс» (4-1). Во втором раунде «Нетс» драматично вылетели от будущих чемпионов – «Милуоки Бакс» (3-4).

Что же пошло не так?

Первая половина сезона-2021/2022 началась для «Нетс» довольно болезненно. Кайри Ирвинг отличался своей деятельностью вне баскетбола ещё в «Кливленде» и «Бостоне». После перехода в команду из Бруклина он не стал изменять себе. Трещину в отношениях Кайри и команды внёс COVID-19, а точнее — отказ баскетболиста от вакцинации. Именно по этой причине Ирвинг пропустил много матчей и испортил отношения с руководством. Кевин Дюрант пропускал игры из-за травм, поэтому бóльшую часть сезона Джеймс Харден провёл без помощи звёздных партнёров. И, кажется, ему это всё быстро надоело.

Джеймс Харден Фото: Michelle Farsi/Getty Images

В конце января 2022 года появилась информация, что Джеймс Харден запросил обмен из «Нетс», а уже в начале февраля он стал игроком «Филадельфии Сиксерс». В Нью-Йорк по итогам обмена переехал Бен Симмонс.



Сезон-2021/2022 для «Бруклина» завершился сокрушительным вылетом в первом раунде плей-офф от «Бостона» (0:4). По окончании сезона ходили слухи, что Кайри Ирвинг может покинуть клуб, но сам игрок активировал опцию игрока ещё на сезон. После драмы с возможным трансфером Ирвинга на сцену вышел Дюрант, который запросил обмен. Однако покинуть клуб Дюранту и Ирвингу тем летом было не суждено.

Кайри Ирвинг Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Конец истории

После неопределённости, которая преследовала «Бруклин Нетс», сезон-2022/2023 начался для них неудачно. В ноябре был уволен главный тренер команды Стив Нэш, тогда «Нетс» выиграли лишь два матча из семи. После отставки канадца вокруг «Бруклина» прогремел очередной скандал. Кайри Ирвинг, опубликовавший пост с фильмом сомнительного содержания, был обвинён в антисемитизме. В ходе этого скандала Ирвинг рисковал даже покинуть лигу, отказываясь приносить извинения за свой поступок. Кевин Дюрант, в свою очередь, проводил один из лучших своих сезонов в карьере, набирая в среднем по 29,7 очка за матч. В январе он в игровом моменте в матче с «Майами Хит» получил травму колена, из-за которой пропустит Матч всех звёзд НБА.



Текст: https://www.championat.com/basketball/article-4930395-zvezda-bruklin-nets-kajri-irving-lishilsya-kontrakta-s-nike-na-11-mln-v-god-iz-za-antisemitskogo-skandala.html



В преддверии дедлайна, в феврале этого года, Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина» после неудачных переговоров о новом контракте. Через пару дней он стал игроком «Даллас Маверикс». Многих интересовала позиция Кевина Дюранта по этому переходу, однако тот не делал никаких заявлений. Через четыре дня после обмена Ирвинга клуб покинул и Дюрант, который отправился в «Финикс Санз».

Кевин Дюрант Фото: Michael Reaves/Getty Images

Итог: трио Дюрант — Ирвинг — Харден провели вместе 16 матчей и выиграли одну серию плей-офф. Это явно меньше тех ожиданий и авансов, которые выдавались им ранее.



Что говорят сами герои, не оправдавшего ожиданий трио после полного развала? Особую теплоту в их словах расслышать сложно.



После перехода в «Даллас» Ирвинг сказал: «Позвольте мне сказать кое-что о суперкоманде, в которой были я, Джеймс Харден и Кей Ди. Все считали, что это должно сработать. Мы очень мало сыграли вместе. Также было много травм, которые повлияли на итоговый результат. Хотелось провести в такой команде больше времени. Там не было ошибок или случайностей. Просто нужно двигаться дальше».

Также Ирвинг не промолчал, когда Дюрант вслед за ним покинул команду:



«Я молюсь о его счастье и благополучии. В течение сезона мы говорили о нашем будущем, была неопределённость, но для нас обоих важно видеть друг друга там, где мы можем добиться успеха. Вместе мы или нет, я чувствовал, что он не злится на мои решения, а я так же отношусь к нему. Мы пытаемся понять друг друга, развиваться, как братья.



Мне нравится борьба, и теперь, когда мы в разных командах, я приветствую это. Возможно, в матчах с «Финиксом» буду проводить на площадке чуть больше времени. Жду нашей встречи и рад, что Кевин ушёл оттуда.

В «Бруклине» за кулисами происходили разные вещи, я старался абстрагироваться. Возникали неблагоприятные обстоятельства, которые я не мог контролировать. Ситуация с вакциной, пропуск матчей, моё отстранение. Нам надо двигаться дальше. Рад, что могу оглянуться назад на этот этап, подумать о многих вещах и о полученном опыте», – заявил Ирвинг.



Журналисты также спросили мнение Хардена об отъезде из «Бруклина» Ирвинга и Дюранта. Джеймс ответил:



«Теперь я не похож на сумасшедшего. Теперь не похож на слабака, беглеца или как ещё меня называют в СМИ.

Я знал, что происходит, и просто решил сказать: «Эй, это не для меня. Я не хочу иметь с этим дело. Я хочу играть в баскетбол и получать удовольствие». Теперь у них полностью новый состав.

Поскольку мы сыграли вместе менее 20 матчей, возникает много вопросов «А что если?». Немного обидно, но ничего не поделаешь. Надеюсь, сейчас у всех всё в порядке и мы можем двигаться дальше», – сказал Харден.

К сожалению, мы никогда не узнаем, каких успехов могли бы достигнуть Дюрант, Ирвинг и Харден под знамёнами «Бруклин Нетс», продолжая задавать вопрос самим себе: «А что если?».