Дюрант: обмен Кайри Ирвинга стал ударом для «Бруклина»

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант высказался об обмене своего бывшего партнёра по команде Кайри Ирвинга из «Бруклин Нетс» в «Даллас Маверикс».



«Я был расстроен, что мы не смогли завершить начатое. Думал, нам удалось набрать хороший ход, создать ту культуру, которую всегда хотели. Это был удар по нашей команде. Мы потеряли наше лицо. Ирвинг был важной частью», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.



Разыгрывающий Кайри Ирвинг незадолго до дедлайна запросил обмен из «Бруклина» и спустя несколько дней перешёл в «Даллас», за который уже успел провести несколько матчей.



После ухода Ирвинга Кевин Дюрант также покинул «Нетс», перейдя в «Финикс» в рамках крупного обмена. Стоит отметить, что Дюрант ещё в межсезонье запрашивал обмен, но в итоге отозвал запрос и остался в команде.