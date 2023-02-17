Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Джордж сравнялся с Новицки по количеству точных трёхочковых за карьеру

Пол Джордж сравнялся с Новицки по количеству точных трёхочковых за карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж вышел на 15-е место по количеству трёхочковых за карьеру. В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» Джордж набрал 26 очков, реализовав четыре из 11 бросков из-за дуги.

Таким образом, Джордж добрался до отметки в 1982 точных трёхочковых за карьеру, сравнявшись по этому показателю с легендой «Даллас Маверикс» Дирком Новицки.

На 14-м месте в этой таблице располагается Джейсон Кидд, на счету которого 1988 трёхочковых за карьеру.

Рекордсменом по количеству точных бросков из-за дуги в Национальной баскетбольной ассоциации является Стефен Карри — на его счету 3302 точных броска из-за дуги за карьеру в настоящий момент.

Новость по теме
«Финикс» дома уступил «Клипперс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023