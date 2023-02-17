Пол Джордж сравнялся с Новицки по количеству точных трёхочковых за карьеру
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж вышел на 15-е место по количеству трёхочковых за карьеру. В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» Джордж набрал 26 очков, реализовав четыре из 11 бросков из-за дуги.
Таким образом, Джордж добрался до отметки в 1982 точных трёхочковых за карьеру, сравнявшись по этому показателю с легендой «Даллас Маверикс» Дирком Новицки.
На 14-м месте в этой таблице располагается Джейсон Кидд, на счету которого 1988 трёхочковых за карьеру.
Рекордсменом по количеству точных бросков из-за дуги в Национальной баскетбольной ассоциации является Стефен Карри — на его счету 3302 точных броска из-за дуги за карьеру в настоящий момент.
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