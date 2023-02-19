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Реакция игроков НБА и знаменитостей на выступление Мэка Маккланга. Видео

Реакция игроков НБА и знаменитостей на выступление Мэка Маккланга. Видео
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Сегодня, 19 февраля, завершился конкурсный этап в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации. Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Мэк Маккланг стал победителем конкурса по броскам сверху и произвёл впечатление на многих игроков НБА и знаменитостей свои выступлением.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Результаты первого раунда:

Мэк Маккланг («Филадельфия Сиксерс») — 50, 49.8. Всего 99.8 баллов;
Трей Мёрфи («Нью-Орлеан Пеликанс») — 46.6, 49.4. Всего 96 баллов;
Джерико Симс («Нью-Йорк Никс») — 47.6, 47.8. Всего 95.4 балла;
Кеньон Мартин-младший («Хьюстон Рокетс») — 46.0, 47.2. Всего 93.2 балла.

Результаты финального раунда:

Мэк Маккланг («Филадельфия Сиксерс») — 50.0, 50.0. Всего 100 баллов;
Трей Мёрфи («Нью-Орлеан Пеликанс») — 48.8, 49.6. Всего 99 баллов.

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