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«Одно из величайших шоу». Скип Бэйлесс отреагировал на выступление Маккланга

«Одно из величайших шоу». Скип Бэйлесс отреагировал на выступление Маккланга
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Известный эксперт Скип Бэйлесс прокомментировал выступление разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Мэка Маккланга в конкурсе по броскам сверху в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации.

«Исходя из того, что я видел, когда он выступал за университет и Матче восходящих звёзд, не думаю, что он окажет большое влияние как игрок НБА. Но учитывая его 188-сантиметровый рост, он устроил одно из величайших шоу в истории конкурса. Хотя бы потому, что это было неожиданно», – написал Бэйлесс.

Результаты первого раунда:

Мэк Маккланг («Филадельфия Сиксерс») — 50, 49.8. Всего 99.8 баллов;
Трей Мёрфи («Нью-Орлеан Пеликанс») — 46.6, 49.4. Всего 96 баллов;
Джерико Симс («Нью-Йорк Никс») — 47.6, 47.8. Всего 95.4 балла;
Кеньон Мартин-младший («Хьюстон Рокетс») — 46.0, 47.2. Всего 93.2 балла.

Результаты финального раунда:

Мэк Маккланг («Филадельфия Сиксерс») — 50.0, 50.0. Всего 100 баллов;
Трей Мёрфи («Нью-Орлеан Пеликанс») — 48.8, 49.6. Всего 99 баллов.

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