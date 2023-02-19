Мэк Маккланг: мне нравится Винс Картер. Всегда буду восхищаться им
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Мэк Маккланг признался, что раньше предпочитал наблюдать за данками восьмикратного участника Матча всех звёзд НБА, бывшего игрока Винса Картера.
Маккланг также упомянул защитника «Чикаго Буллз» Зака Лавина и форварда «Денвер Наггетс» Аарона Гордона.
«Мне нравится Винс Картер. Всегда буду восхищаться им. Но если вспоминать другие конкурсы, мне нравилось также наблюдать за Заком Лавином и Аароном Гордоном», – приводит слова Маккланга обозреватель Forbes Sports Шейн Янг.
Напомним, сегодня, 19 февраля, завершился конкурсный этап в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации. Маккланг стал победителем конкурса по броскам сверху. Конкурс данков состоял из двух раундов.
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