Мэк Маккланг: мне нравится Винс Картер. Всегда буду восхищаться им

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Мэк Маккланг признался, что раньше предпочитал наблюдать за данками восьмикратного участника Матча всех звёзд НБА, бывшего игрока Винса Картера.



Маккланг также упомянул защитника «Чикаго Буллз» Зака Лавина и форварда «Денвер Наггетс» Аарона Гордона.



«Мне нравится Винс Картер. Всегда буду восхищаться им. Но если вспоминать другие конкурсы, мне нравилось также наблюдать за Заком Лавином и Аароном Гордоном», – приводит слова Маккланга обозреватель Forbes Sports Шейн Янг.



Напомним, сегодня, 19 февраля, завершился конкурсный этап в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации. Маккланг стал победителем конкурса по броскам сверху. Конкурс данков состоял из двух раундов.