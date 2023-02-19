Джон Коллинз выбыл с сотрясением на неопределённый срок

Тяжёлый форвард «Атланты Хоукс» Джон Коллинз из-за сотрясения покинул расположение команды на неопределённое время. Об этом сообщает клубный обозреватель Лорен Уильямс в соцсетях.



Коллинз начинал все матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2022/2023 в качестве игрока стартового состава.



В нынешнем сезоне 25-летний баскетболист принял участие в 50 играх, набирая в среднем 13,2 очка, делая 7,1 подбора и 1,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,6, а трёхочковых – 24,8.



«Атланта Хоукс» занимает восьмое место в Восточной конференции с 29 победами при 30 поражениях. Следующую встречу «ястребы» проведут с «Кливленд Кавальерс» на своей площадке 25 февраля (3:30 мск).