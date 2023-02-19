Эдвардс рассказал, почему он чувствует себя посторонним в «Миннесоте»

Атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс рассказал, что чувствует себя посторонним в команде из-за того, что пропускает игры.

«Мне не нравится пропускать игры. Люди приходят, чтобы посмотреть, как мы играем, а мне приходится отсиживаться на скамейке и просто наблюдать. После таких игр я чувствую себя посторонним в команде», — написал Эдвардс в социальных сетях.

В текущем сезоне 21-летний Эдвардс принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 24,6 очка, делая 5,9 подбора и 4,6 передачи при реализации бросков 46,5%, где 36,6% – трёхочковые.

Ранее Эдвардс отреагировал на громкие обмены с участием звёздных игроков в другие команды перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации.