Эдвардс рассказал, почему он чувствует себя посторонним в «Миннесоте»
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Атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс рассказал, что чувствует себя посторонним в команде из-за того, что пропускает игры.
«Мне не нравится пропускать игры. Люди приходят, чтобы посмотреть, как мы играем, а мне приходится отсиживаться на скамейке и просто наблюдать. После таких игр я чувствую себя посторонним в команде», — написал Эдвардс в социальных сетях.
В текущем сезоне 21-летний Эдвардс принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 24,6 очка, делая 5,9 подбора и 4,6 передачи при реализации бросков 46,5%, где 36,6% – трёхочковые.
Ранее Эдвардс отреагировал на громкие обмены с участием звёздных игроков в другие команды перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации.
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