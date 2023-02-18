Энтони Эдвардс: у «Финикса» есть Дюрант, но зато у нас есть Джейден Макдэниелс

Атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс отреагировал на громкие обмены с участием звёздных игроков в другие команды перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации.
«Я так же хорош, как и любой другой игрок, кого обменяли. Я могу конкурировать с ними. Допустим, у «Санз» есть Дюрант, но зато у нас есть Джейден Макдэниелс, который может отыграть против него в обороне. И мы при этом молоды», – заявил Эдвардс в эфире SiriusXM NBA Radio.
Напомним, «Бруклин Нетс» обменял форварда Кевина Дюранта в «Финикс Санз» на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда. Это была вторая подряд крупная сделка с участием «Нетс», которые до этого обменяли разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас Маверикс».
- 18 февраля 2023
-
16:33
-
16:11
-
15:52
-
15:25
-
15:11
-
14:54
-
14:31
-
14:17
-
13:43
-
13:29
-
13:12
-
12:47
-
12:34
-
12:21
-
11:35
-
11:26
-
10:39
-
10:28
-
10:12
-
09:24
-
09:14
-
09:04
-
06:11
-
05:59
-
04:19
-
03:45
-
02:58
-
00:37
-
00:30
-
00:25
- 17 февраля 2023
-
23:51
-
23:11
-
22:57
-
21:40
-
20:57