Энтони Эдвардс: у «Финикса» есть Дюрант, но зато у нас есть Джейден Макдэниелс

Атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс отреагировал на громкие обмены с участием звёздных игроков в другие команды перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации.



«Я так же хорош, как и любой другой игрок, кого обменяли. Я могу конкурировать с ними. Допустим, у «Санз» есть Дюрант, но зато у нас есть Джейден Макдэниелс, который может отыграть против него в обороне. И мы при этом молоды», – заявил Эдвардс в эфире SiriusXM NBA Radio.



Напомним, «Бруклин Нетс» обменял форварда Кевина Дюранта в «Финикс Санз» на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда. Это была вторая подряд крупная сделка с участием «Нетс», которые до этого обменяли разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас Маверикс».

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