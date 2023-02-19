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Центровой «Пармы» Диме признан MVP Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ

Центровой «Пармы» Диме признан MVP Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ
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Центровой «Пармы-Пари» Малик Диме был признан MVP Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ. Он выступал за команду «Старой школы», которая одержала победу со счётом 148:140.

Диме стал самым результативным игроком в составе победителей, набрав 30 очков. Сенегальский центровой реализовал 15 из 15 с игры, а также сделал шесть подборов, два перехвата и одну передачу.

Лучшим в составе «Новой школы» стал Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань») – 34 очка (11 из 13 с игры, 4 из 5 из-за дуги), 10 подборов, пять передач и четыре перехвата.

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