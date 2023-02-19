Пол Джордж: Уэстбрук заслужил стать чемпионом НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж считает, что бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук, в настоящий момент числящийся в «Юте Джаз», заслужил стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Кого бы я хотел увидеть чемпионом? Наверное, Расселла Уэстбрука. Учитывая то, через что он прошёл, и то, каким его описывают… Он, без сомнений, один из лучших ребят в лиге и один из лучших людей. Было бы приятно увидеть его с перстнем», – сказал Джордж на пресс-конференции.
Ранее стало известно, что Уэстбрук ведёт переговоры о переходе сразу с несколькими командами, в число которых входят «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Вашингтон Уизардс» и «Майами Хит».
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