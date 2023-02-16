Названы команды, переговоры с которыми ведёт Расселл Уэстбрук
Поделиться
Новичок «Юты Джаз» Расселл Уэстбрук ведёт переговоры с несколькими командами. Об этом рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски.
«Он и его агент Джефф Шварц провели переговоры с командами по поводу потенциального выкупа контракта. Среди команд, с которыми они общались, — «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Вашингтон Уизардс» и «Майами Хит». Но ни одна из этих команд пока не торопится», — сказал Войнаровски в эфире ESPN.
«Юта» приобрела Уэстбрука у «Лос-Анджелес Лейкерс» на прошлой неделе в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз» накануне дедлайна.
Уэстбрук в этом сезоне в среднем набирает 15,9 очков, делает 6,2 подбора и 7,5 передачи за игру.
Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек:
Комментарии
- 16 февраля 2023
-
17:47
-
16:42
-
16:33
-
15:58
-
15:03
-
14:47
-
13:41
-
12:30
-
12:22
-
11:43
-
11:04
-
10:51
-
10:02
-
09:55
-
09:52
-
09:00
-
08:44
-
07:38
-
07:24
-
06:28
-
06:28
-
06:12
-
05:59
-
05:50
-
05:50
- 15 февраля 2023
-
23:48
-
23:30
-
23:27
-
22:46
-
22:26
-
22:23
-
22:22
-
22:07
-
21:00
-
19:55
Партнерский контент