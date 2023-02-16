Названы команды, переговоры с которыми ведёт Расселл Уэстбрук

Новичок «Юты Джаз» Расселл Уэстбрук ведёт переговоры с несколькими командами. Об этом рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски.

«Он и его агент Джефф Шварц провели переговоры с командами по поводу потенциального выкупа контракта. Среди команд, с которыми они общались, — «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Вашингтон Уизардс» и «Майами Хит». Но ни одна из этих команд пока не торопится», — сказал Войнаровски в эфире ESPN.

«Юта» приобрела Уэстбрука у «Лос-Анджелес Лейкерс» на прошлой неделе в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз» накануне дедлайна.

Уэстбрук в этом сезоне в среднем набирает 15,9 очков, делает 6,2 подбора и 7,5 передачи за игру.

Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек: