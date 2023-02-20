Леброн Джеймс побил ещё один рекорд Абдул-Джаббара

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс превзошёл легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству проведённых Матчей всех звёзд НБА. Матч всех звёзд игроков лиги 2023 года стал для Джеймса 19-м в карьере. Ранее он делил первое место по участию в таких встречах с Абдул-Джаббаром.



Топ-5 игроков по участию в Матчах всех звёзд НБА

Леброн Джеймс — 19 матчей

Карим Абдул-Джаббар — 18

Коби Брайант — 15

Тим Данкан — 15

Кевин Гарнетт — 14

Дирк Новицки — 14.



Напомним, 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер» Джеймс побил рекорд по набранным в НБА очкам, который принадлежал легендарному Абдул-Джаббару. На счету Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с «Тандер» их стало 38 390.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: