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Леброн Джеймс побил ещё один рекорд Абдул-Джаббара

Леброн Джеймс побил ещё один рекорд Абдул-Джаббара
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс превзошёл легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству проведённых Матчей всех звёзд НБА. Матч всех звёзд игроков лиги 2023 года стал для Джеймса 19-м в карьере. Ранее он делил первое место по участию в таких встречах с Абдул-Джаббаром.

Топ-5 игроков по участию в Матчах всех звёзд НБА

Леброн Джеймс — 19 матчей
Карим Абдул-Джаббар — 18
Коби Брайант — 15
Тим Данкан — 15
Кевин Гарнетт — 14
Дирк Новицки — 14.

Напомним, 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер» Джеймс побил рекорд по набранным в НБА очкам, который принадлежал легендарному Абдул-Джаббару. На счету Джаббара 38 387 очков. У Леброна после матча с «Тандер» их стало 38 390.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:

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