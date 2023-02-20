«Панатинаикос» прекратили сотрудничество с главным тренером

Руководство греческого баскетбольного клуба «Панатинаикос» приняло решение уволить главного тренера Деяна Радонича. Об этом сообщает сообщает SDNA.



К такой мере прибегли после поражения от «Олимпиакоса» в полуфинале Кубка Греции. 53-летний специалист возглавил «Панатинаикос» в июне прошлого года.



Деян Радонич начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2006 году, возглавив «Будучность». За семь лет во главе черногорского клуба Радонич шесть раз подряд выиграл местный чемпионат и завоевал столько же кубков Черногории.



С 2013 по 2017 год Радонич возглавлял «Црвену Звезду» и выиграл с ней три чемпионата Сербии, три кубка и трижды стал победителем Адриатической лиги. В 2021 году Радонич вернулся в «Црвену Звезду» после двух лет в «Баварии», где он дважды выиграл немецкий чемпионат.

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