Деян Радонич возглавил «Панатинаикос»

Греческий «Панатинаикос» официально объявил о назначении черногорца Деяна Радонича на пост главного тренера.



Радонич ещё в среду прибыл в Грецию и после встречи с руководством «Панатинаикоса» подписал двухлетний контракт.



Деян Радонич начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2006 году, возглавив «Будучность». За 7 лет во главе черногорского клуба Радонич шесть раз подряд выиграл местный чемпионат и завоевал столько же кубков Черногории.



С 2013 по 2017 год Радонич возглавлял «Црвену Звезду» и выиграл с ней три чемпионата Сербии, три кубка и трижды становился победителем Адриатической лиги. В 2021 году Радонич вернулся в «Црвену Звезду» после двух лет в «Баварии», где он дважды выиграл немецкий чемпионат.



В минувшем сезоне «Црвена Звезда» под руководством Деяна вновь стала победителем Адриатической лиги и чемпионата Сербии.



В Евролиге сербский клуб занял 11-е место.

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