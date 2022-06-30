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Деян Радонич возглавил «Панатинаикос»

Деян Радонич возглавил «Панатинаикос»
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Греческий «Панатинаикос» официально объявил о назначении черногорца Деяна Радонича на пост главного тренера.

Радонич ещё в среду прибыл в Грецию и после встречи с руководством «Панатинаикоса» подписал двухлетний контракт.

Деян Радонич начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2006 году, возглавив «Будучность». За 7 лет во главе черногорского клуба Радонич шесть раз подряд выиграл местный чемпионат и завоевал столько же кубков Черногории.

С 2013 по 2017 год Радонич возглавлял «Црвену Звезду» и выиграл с ней три чемпионата Сербии, три кубка и трижды становился победителем Адриатической лиги. В 2021 году Радонич вернулся в «Црвену Звезду» после двух лет в «Баварии», где он дважды выиграл немецкий чемпионат.

В минувшем сезоне «Црвена Звезда» под руководством Деяна вновь стала победителем Адриатической лиги и чемпионата Сербии.

В Евролиге сербский клуб занял 11-е место.

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