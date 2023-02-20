Названы все команды, с которыми Расселл Уэстбрук вёл переговоры

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук, который договорился с «Лос-Анджелес Клипперс» о подписании контракта, ранее вёл переговоры с «Чикаго Буллз», «Вашингтон Уизардс» и «Майами Хит», информирует ESPN.



«В последние дни Уэстбрук связывался с «Буллз», «Уизардс» и «Хит». Для него было важно побороться за чемпионский титул и остаться при этом в Лос-Анджелесе. Поэтому он выбрал «Клипперс», – отмечается в источнике.



Напомним, «Юта» приобрела 34-летнего баскетболиста у «Лос-Анджелес Лейкерс» перед дедлайном НБА в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз».



В нынешнем сезоне Уэстбрук принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора при реализации бросков 41,7%, 29,6% которых – трёхочковые.



«Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 33 победами при 28 поражениях. Следующую игру «парусники» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке 24 февраля (6:00 мск).

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