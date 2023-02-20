Стала известна новая команда Расселла Уэстбрука
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Разыгрывающий Расселл Уэстбрук планирует подписать контракт с «Лос-Анджелес Клипперс» после официального выкупа действующего контракта с «Ютой Джаз». Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Напомним, «Юта» приобрела 34-летнего баскетболиста у «Лос-Анджелес Лейкерс» перед дедлайном НБА в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз».
В нынешнем сезоне Уэстбрук принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора при реализации бросков 41,7%, 29,6% которых – трёхочковые.
«Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 33 победами при 28 поражениях. Следующую игру «парусники» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке 24 февраля (6:00 мск).
Новость по темеЛидеры «Клипперс» проведут встречу с Расселлом Уэстбруком
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