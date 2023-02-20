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Бэйлесс – о переходе Уэстбрука в «Клипперс»: «Лейкерс» стали лучше, а «Клипперс» – хуже

Бэйлесс – о переходе Уэстбрука в «Клипперс»: «Лейкерс» стали лучше, а «Клипперс» – хуже
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Известный эксперт Скип Бэйлесс прокомментировал будущий переход в «Лос-Анджелес Клипперс» разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который на данный момент находится на стадии выкупа контракта с «Ютой Джаз».

«Перед началом сезона я даже в самых диких кошмарах не мог представить, что Расселл Уэстбрук перейдёт из «Лейкерс» в «Клипперс». «Лейкерс» стали лучше, а «Клипперс» – хуже. «Парусники» попали в ту же ловушку, что и Леброн до этого», – написал Бэйлесс в соцсетях.

Напомним, «Юта» получила права на 34-летнего баскетболиста от «Лос-Анджелес Лейкерс» перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз».

В нынешнем сезоне Уэстбрук принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора при реализации бросков 41,7%, 29,6% которых – трёхочковые.

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