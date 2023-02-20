Инсайдер: «Лейкерс» постараются доказать свою правоту

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» в следующем матче с «Лос-Анджелес Клипперс» сделает всё возможное для победы на фоне будущего перехода разыгрывающего Расселла Уэстбрука в стан «парусников».
«5 апреля. «Лейкерс» против «Клипперс». Убеждён, что «озёрники» постараются одержать победу, чтобы доказать свою правоту. Обязательно нужно посмотреть этот матч», – заявил Уиндхорст в эфире программы First Take.
Напомним, «Юта» получила 34-летнего баскетболиста у «Лос-Анджелес Лейкерс» перед дедлайном НБА в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз».
В нынешнем сезоне Уэстбрук принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора при реализации бросков 41,7%, 29,6% которых – трёхочковые.
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