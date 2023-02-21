Патрик Беверли объяснил, почему выбрал «Чикаго», а не «Голден Стэйт»
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34-летний разыгрывающий Патрик Беверли высказался о предстоящем переходе в «Чикаго Буллз».
«Я намерен вернуть все свои навыки в родной дом. Выбор был между «Голден Стэйт» и «Буллз». Очевидно, было бы здорово выступать за «Голден Стэйт», где собрано большое количество талантливых игроков, но, знаете, там и так много защитников. В общем, я подумал, что смогу выйти в плей-офф с «Буллз», — сказал в соцсетях Беверли.
Беверли родился в Чикаго. Нынешний сезон НБА он начинал в «Лос-Анджелес Лейкерс», но зимой был отправлен в «Орландо Мэджик», который отчислил игрока. В этом сезоне Патрик провёл 45 матчей в регулярном чемпионате, в которых набирал в среднем 6,4 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 2,6 передачи.
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